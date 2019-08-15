Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Далласом» Циглера
15 августа 2019, 07:31
«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил форвард Златан Ибрагимович. Теперь у него на счету 18 голов в этом сезоне.
Стоит отметить, что капитаном «Далласа» является экс-защитник «Локомотива» Рето Циглер.
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас» — 2:0 (0:0)
Голы: Ибрагимович, 68 (1:0). Ибрагимович, 81 — с пенальти (2:0).
.@Ibra_official gives the #LAGalaxy the 1-0 lead! #LAvDAL pic.twitter.com/vdyNjryoYT— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2019
That's two for Zlatan! #LAvDAL pic.twitter.com/XxLqR2NnoQ— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2019