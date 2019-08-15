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Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Далласом» Циглера

15 августа 2019, 07:31
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«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил форвард Златан Ибрагимович. Теперь у него на счету 18 голов в этом сезоне.

Стоит отметить, что капитаном «Далласа» является экс-защитник «Локомотива» Рето Циглер.

MLS

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас» — 2:0 (0:0)

Голы: Ибрагимович, 68 (1:0). Ибрагимович, 81 — с пенальти (2:0).

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