Дубль Эвертона принес "Гремиу" победу над "Либертадом", "Атлетику Минейру" проиграл "Насионалю"

"Гремиу" на выезде обыграл "Либертад" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). Дублем в составе бразильской команды отметился нападающий Эвертон.

В других матчах "Уракан" проиграл "Эмелеку" (1:2), "Атлетику Минейру" уступил "Насионалю" (0:1), "Годой Крус" переиграл "Спортинг Кристаль" (2:0), а "Универсидад де Консепсьон" и "Олимпия" сыграли вничью (3:3).

Кубок Либертадорес

Группа B

"Уракан Б" (Аргентина) - "Эмелек" (Эквадор) - 1:2 (0:1)

Голы: Хайме, 34 (0:1). Ангуло, 72 (0:2). Гамба, 90+5 (1:2).

Буэнос-Айрес. Стадион "Томас Адольфо Дуко".

Группа C

"Годой Крус" (Аргенитна) - "Спортинг Кристаль" (Перу) - 2:0 (1:0)

Голы: Вьера, 45+2 - с пенальти (1:0). Лусеро, 48 (2:0).

Нереализованный пенальти: Лусеро (Г), 44 (вратарь).

Мендоса. Стадион "Мальвинас Архентинас".

"Универсидад де Консепсьон" (Чили) - "Олимпия А" (Парагвай) - 3:3 (2:0)

Голы: Кордеро, 9 - с пенальти (1:0). Рубио, 40 (2:0). Санта Крус, 55 (2:1). Камачо, 64 (2:2). Баллон, 74 (3:2). Ортис, 90+2 (3:3).

Удаление: Сильва (О), 82.

Консепсьон. Стадион "Эстер Роа".

Группа E

"Атлетику Минейру" (Бразилия) - "Насиональ М" (Уругвай) - 0:1 (0:0)

Гол: Карбальо, 87.

Белу-Оризонти. Стадион "Минейран".

Группа H

"Либертад" (Парагвай) - "Гремиу" (Бразилия) - 0:2 (0:1)

Голы: Эвертон, 29 (0:1). Эвертон, 84 (0:2).

Асунсьон. Стадион "Дефенсорес дель Чако".