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Сегодня, 06:21

Дибала: «Месси — идол. Он делает нечто особенное для футбола»

Мария Гусева
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Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о значении форварда Лионеля Месси для национальной команды.

«Месси — легенда, наш капитан, и это что-то уникальное, — цитирует журналист Альфредо Педулла Дибалу. — Он идол. Он делает нечто особенное для футбола. Люди во время чемпионата мира чувствовали себя отождествленными с командой. Это было очень приятно. А подарить людям счастье — это дополнительная победа».

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале по пенальти обыграв команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Месси выступает в сборной Аргентины с 2005 года. Всего за команду он провел 175 матчей и забил 103 гола. Вместе со сборной он завоевал 8 трофеев.

Лионель Месси
Пауло Дибала
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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