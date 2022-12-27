Чилаверт поддержал Пеле, находящегося в тяжелом состоянии в больнице

Экс-игрок сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт обратился к легендарному игроку Пеле, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Пусть всевышний продолжает давать силы королю Пеле», — написал он в соцсети.

Ранее дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.