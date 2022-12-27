Губерниев назвал Роналду разочарованием года

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование года в футболе.

«Криштиану Роналду! Он почему-то вместо человека с железными яйцами и классной нервной системой превратился в истеричку», — сказал Губерниев «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил один гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.