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Сегодня, 18:10

Черчесов отказал клубу из Азиатской лиги чемпионов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов, который в нынешнем сезоне выступает в Азиатской лиге чемпионов.

60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, где она только по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. — 3:4), и в финальный турнир Евро-2020, после которого покинул свой пост.

После сборной России Черчесов в период с декабря 2021 года по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».

Станислав Черчесов
Футбол
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