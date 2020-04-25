Чемпионат Таджикистана приостановлен до 10 мая

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение приостановить национальный чемпионат до 10 мая из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

При этом сообщается, что воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана пройдут согласно календарю.

«Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса Covid-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в заявлении Федерации футбола Таджикистана.

По последним данным Worldometers на 25 апреля, всего выявлен 2 908 206 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 202 501 человек, выздоровело — 832 211.