Бывший полузащитник «Зенита» Мак перешел в клуб из Австралии

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак перешел в «Сидней», сообщает официальный сайт австралийского клуба. 31-летний словак подписал контракт до 2024 года.

«За свою карьеру я выиграл несколько чемпионатов и кубков, поэтому знаю, что нужно для завоевания трофеев. Хочу поделиться своим опытом, личными качествами, голами и голевыми передачами, чтобы помочь команде в нынешнем сезоне», — приводит слова полузащитника пресс-служба «Сиднея».

В составе петербургского клуба Мак выиграл чемпионат России в сезоне-2018/19. Также он играл за ПАОК, «Нюрнберг», «Ференцварош» и «Коньяспор».