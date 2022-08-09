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Сегодня, 11:00

Бывший полузащитник «Зенита» Мак перешел в клуб из Австралии

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак перешел в «Сидней», сообщает официальный сайт австралийского клуба. 31-летний словак подписал контракт до 2024 года.

«За свою карьеру я выиграл несколько чемпионатов и кубков, поэтому знаю, что нужно для завоевания трофеев. Хочу поделиться своим опытом, личными качествами, голами и голевыми передачами, чтобы помочь команде в нынешнем сезоне», — приводит слова полузащитника пресс-служба «Сиднея».

В составе петербургского клуба Мак выиграл чемпионат России в сезоне-2018/19. Также он играл за ПАОК, «Нюрнберг», «Ференцварош» и «Коньяспор».

Источник: https://sydneyfc.com/news/slovakian-international-signs
Роберт Мак
Футбол
ФК Зенит
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