Бывший полузащитник «Краснодара» Перейра опубликовал фотографию с Кака

Полузащитник «Орландо Сити» Маурисио Перейра, ранее выступавший за «Краснодар», опубликовал фотографию с Кака в своем Instagram.

— Детская мечта осуществилась!, — написал уругваец.

Последним клубом 37-летнего Кака был именно «Орландо Сити». Он завершил карьеру в 2017 году. Бразилец проходил обучение на менеджерских курсах УЕФА. Он заявил о желании в будущем работать спортивным директором.