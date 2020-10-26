Бывший форвард ЦСКА Муса покинул «Аль-Наср»
08:21
Нападающий клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Ахмед Муса, известный по выступлениям за российский ЦСКА и английский «Лестер», покинул клуб, информирует пресс-служба команды.
Ранее представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет еще два года, но первое предложение было отклонено. Муса все равно покинул расположение клуба и сейчас находится в Нигерии.
Ахмед Муса провел за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Муса выступал выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер».
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