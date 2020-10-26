Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Бывший форвард ЦСКА Муса покинул «Аль-Наср»

08:21
Теги:

Нападающий клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Ахмед Муса, известный по выступлениям за российский ЦСКА и английский «Лестер», покинул клуб, информирует пресс-служба команды.

Ранее представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет еще два года, но первое предложение было отклонено. Муса все равно покинул расположение клуба и сейчас находится в Нигерии.

Ахмед Муса провел за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Муса выступал выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир