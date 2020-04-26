Боласье может перебраться в «Олимпиакос». Летом им интересовался ЦСКА

«Олимпиакос» хочет подписать нападающего Янника Боласье в ближайшее трансферное окно, сообщает O Jogo. На данный момент 30-летний конголезец выступает за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды, но вернется в «Эвертон» в конце сезона.

В 25 матчах за португальскую команду Боласье забил два гола и сделал пять результативных передач.

Летом игрока приглашал ЦСКА. Однако Боласье наотрез отказался ехать в Россию, опасавшись проявлений расизма со стороны болельщиков местных клубов.