«Бенфика» ждет ответ Кавани. Клуб не готов платить ему 10 миллионов евро за сезон

«Бенфика» хочет подписать нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец пребывает в статусе свободного агента, но «орлам» придется потратиться на зарплату игрока.

По информации Record, речь шла о контракте до лета 2023 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Однако эта сумма оказалась неподъемной для «Бенфики».

— Кавани входит в число лучших нападающих мира. «Бенфика» сделала предложение и теперь мы ждем его ответ. Больше ничего сказать не могу, — заявил спортивный директор «орлов» Руй Кошта.

В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за «ПСЖ» 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.