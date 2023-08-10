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Сегодня, 01:00

Гол Ди Марии принес «Бенфике» победу над «Порту» в Суперкубке Португалии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анхель ди Мария.
Фото Reuters

«Бенфика» одержала победу над «Порту» в Суперкубке Португалии — 2:0.

На 61-й минуте счет открыл Анхель ди Мария, который летом вернулся в клуб спустя 13 лет. Через семь минут преимущество «орлов» удвоил Петар Муса.

В концовке встречи «Порту» остался в меньшинстве — красную карточку на 90+1-й минуте получил Пепе, а через 6 минут арбитр удалил и главного тренера команды Серджиу Консейсау.

«Бенфика» выиграла Суперкубок страны в 9-й раз в своей истории, догнав по числу завоеванных трофеев «Спортинг». Рекордсменом по числу побед в Суперкубке Португалии является «Порту» с 23 трофеями.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
ФК Порту
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