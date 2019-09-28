«Бенфика» обыграла «Виторию Сетубал» и вышла в лидеры чемпионата Португалии

«Бенфика» выиграла у «Витории Сетубал» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Португалии.

Единственный мяч на 64-й минуте забил Карлос Винисиус. На 80-й минуте у хозяев был удален Адель Таарабт.

«Бенфика» набрала 18 очков и на данный момент занимает первое место. У «Витории» семь очков и 12-я позиции. Напомним, что «Бенфика» — соперник «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии

7-й тур

«Бенфика» — «Витория Сетубал» — 1:0 (0:0)

Гол: Винисиус, 64

Удаление: Таарабт («Бенфика»), 80