«Цюрих» победил «Базель» Чалова и досрочно стал чемпионом Швейцарии
«Цюрих» досрочно выиграл чемпионат Швейцарии
«Цюрих» в гостях победил «Базель» в матче 32-го тура чемпионата Швейцарии. Гости взяли верх со счетом 2:0.
Эта победа гарантировала «Цюриху» чемпионский титул по итогам сезона. За четыре тура до финиша команда оторвалась от «Базеля» на 16 очков.
Напомним, что в составе «Базеля» выступает арендованный у ЦСКА нападающий Федор Чалов. Эту встречу россиянин провел на скамейке запасных.
«Цюрих» в 13-й раз в своей истории выиграл чемпионат Швейцарии.
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