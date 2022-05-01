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Сегодня, 19:26

«Цюрих» победил «Базель» Чалова и досрочно стал чемпионом Швейцарии

«Цюрих» досрочно выиграл чемпионат Швейцарии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Цюриха».
Фото ФК «Цюрих».

«Цюрих» в гостях победил «Базель» в матче 32-го тура чемпионата Швейцарии. Гости взяли верх со счетом 2:0.

Эта победа гарантировала «Цюриху» чемпионский титул по итогам сезона. За четыре тура до финиша команда оторвалась от «Базеля» на 16 очков.

Напомним, что в составе «Базеля» выступает арендованный у ЦСКА нападающий Федор Чалов. Эту встречу россиянин провел на скамейке запасных.

«Цюрих» в 13-й раз в своей истории выиграл чемпионат Швейцарии.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК Цюрих
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