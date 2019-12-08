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Бахрейн впервые выиграл Кубок Персидского залива

20:58

Сборная Бахрейна стала победителем Кубка Персидского залива-2019. В финальном матче турнира в Катаре бахрейнцы с минимальным счетом победили трехкратного обладателя титула Саудовскую Аравию.

Сборная Бахрейна впервые в истории выиграла Кубок Персидского залива, проводящийся с 1970 года. Ранее команда четырежды проигрывала в финале.

Кубок Персидского залива

Финал

Бахрейн — Саудовская Аравия — 1:0 (0:0)

Гол: Аль-Романи, 69.

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