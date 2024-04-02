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Сегодня, 16:23

«Аякс» отстранил гендиректора клуба из-за подозрений в инсайдерской торговле

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Пресс-служба «Аякса» сообщает, что генеральный директор команды Алекс Крус отстранен от работы за подозрение в инсайдерской торговле.

Руководство клуба пришло к такому выводу из-за того, что Крус приобрел более 17 тысяч акций амстердамцев за неделю до вступления в должность гендиректора. Он приступил к своим обязанностям 15 марта этого года.

После 27 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает пятое место, набрав 44 очка.

Футбол
ФК Аякс
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