«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

Чемпионом Бельгии сезона-2020/21 стал «Брюгге». Команда досрочно обеспечила себе титул после ничьей с"Андерлехтом" (3:3).

За тур до финиша «Брюгге» имеет в активе 44 очка. На второй позиции «Генк» — 41 очко. У «Андерлехта» 33 очка и третье место.

«Брюгге» стал чемпионом страны в 17-й раз. По этому показателю команда занимает второе место после «Андерлехта» (34 титула).

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

5-й тур

«Андерлехт» — «Брюгге» — 3:3 (1:1)

Голы: Нмеча, 45+2, с пенальти, 65, Бруун Ларсен, 90+4 — Фанакен, 13, 54, Ланг, 57