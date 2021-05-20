«Брюгге» стал чемпионом Бельгии
20 мая 2021, 23:54
Чемпионом Бельгии сезона-2020/21 стал «Брюгге». Команда досрочно обеспечила себе титул после ничьей с"Андерлехтом" (3:3).
За тур до финиша «Брюгге» имеет в активе 44 очка. На второй позиции «Генк» — 41 очко. У «Андерлехта» 33 очка и третье место.
«Брюгге» стал чемпионом страны в 17-й раз. По этому показателю команда занимает второе место после «Андерлехта» (34 титула).
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
5-й тур
«Андерлехт» — «Брюгге» — 3:3 (1:1)
Голы: Нмеча, 45+2, с пенальти, 65, Бруун Ларсен, 90+4 — Фанакен, 13, 54, Ланг, 57
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