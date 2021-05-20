Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

20 мая 2021, 23:54
Ханс Фанакен. Фото ФК "Брюгге".
Ханс Фанакен. Фото ФК &quot;Брюгге&quot;.
Теги:

Чемпионом Бельгии сезона-2020/21 стал «Брюгге». Команда досрочно обеспечила себе титул после ничьей с"Андерлехтом" (3:3).

За тур до финиша «Брюгге» имеет в активе 44 очка. На второй позиции «Генк» — 41 очко. У «Андерлехта» 33 очка и третье место.

«Брюгге» стал чемпионом страны в 17-й раз. По этому показателю команда занимает второе место после «Андерлехта» (34 титула).

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

5-й тур

«Андерлехт» — «Брюгге» — 3:3 (1:1)

Голы: Нмеча, 45+2, с пенальти, 65, Бруун Ларсен, 90+4 — Фанакен, 13, 54, Ланг, 57

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
"Достойный ответ хамам": Лолита оценила выступление Манижи
У Полины Гагариной появился новый мужчина — видео
Комаровский назвал способ определить зараженного COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд