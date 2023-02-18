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Сегодня, 21:03

Агент Сафонов считает, что Кокорин мог бы до сих пор играть в «Зените»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о результативности российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Я считаю, что он нашел свою нишу. Пока идет, слава Богу, что забивает и получает удовольствие от игры», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он ответил на вопрос, может ли «Фиорентина» дать еще один шанс Кокорину.

«Он им принадлежит. Почему бы и нет? Лучше агенту Кокорина задать вопрос. Как они уезжали из Италии? Может, они с кем-то поругались или наоборот. Тут есть определенные нюансы. В Италии своеобразный чемпионат. Не каждый там может заиграть. Главная задача агента — не навредить. Кокорин — игрок хорошего уровня. Может, сейчас где-то переосмыслил отношения. Он классно играл. Называя вещи своими именами, в России подобных игроков единицы. У нас везде от любви до ненависти один шаг. Если бы не этот сериал «12 стульев», то, может быть, Кокорин до сих пор играл бы в «Зените», — добавил агент.

Сегодня, 18 февраля, Кокорин забил победный гол в матче против «Неа Саламина» в рамках 24-го тура чемпионата Кипра (3:0). Всего на счету россиянина 9 голов в текущем сезоне за «Арис».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-zayavil-chto-kokorin-mog-by-do-sikh-por-igrat-v-zenite
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Сафонов
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