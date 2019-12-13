Агент Педро Роши сообщил, что игрок покинет «Крузейру»

Нападающий «Крузейру» Педро Роша, который выступал за бразильский клуб на правах аренды, покинет команду. Об этом сообщил агент 25-летнего футболиста Гамильтон Бернар, сообщает Globo Esporte.

Сумма трансфера Педро Роши, права на которого принадлежат «Спартаку», оценивалась в 7 миллионов долларов. Однако «Крузейру» впервые в истории вылетели из элитного дивизиона.

В чемпионате Бразилии Педро Роша провел 23 матча и забил 2 гола, сделав при этом 2 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

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