Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

АЕК Карреры вышел в 1/4 финала Кубка Греции

22:22
Теги:

АЕК в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции победил «Астерас» (2:0) и вышел в следующую стадию.

В четвертьфинале команда Массимо Карреры? встретится с «Панаитоликосом» — командой, которая занимает 13-е, предпоследнее, место в чемпионате Греции.

Первая игра 1/4 финала пройдет на следующей неделе (4, 5 или 6 февраля), ответная — через неделю (11, 12 или 13 февраля).

Кубок Греции

1/8 финала

Ответный матч

АЕК — «Астерас» — 2:0 (2:0)

Первый матч — 1:1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир