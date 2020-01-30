АЕК Карреры вышел в 1/4 финала Кубка Греции

АЕК в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции победил «Астерас» (2:0) и вышел в следующую стадию.

В четвертьфинале команда Массимо Карреры? встретится с «Панаитоликосом» — командой, которая занимает 13-е, предпоследнее, место в чемпионате Греции.

Первая игра 1/4 финала пройдет на следующей неделе (4, 5 или 6 февраля), ответная — через неделю (11, 12 или 13 февраля).

Кубок Греции

1/8 финала

Ответный матч

АЕК — «Астерас» — 2:0 (2:0)

Первый матч — 1:1.