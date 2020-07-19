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АЕК Карреры не смогут пробиться в квалификацию Лиги чемпионов

22:04
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АЕК, который тренирует бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, в следующем сезоне будет иметь возможность пробиться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию.

У команды был шанс пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, но АЕК с крупным счетом в последнем туре уступил чемпиону Греции «Олимпиакосу» — 0:3.

Тем более, главный соперник АЕКа «Панатинаикос» сыграл вничью в своем матче и гарантировал себе второе место в любом случае.

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