ПСВ вырвал чемпионство у "Аякса" в последнем туре

ПСВ в последнем туре чемпионата Голландии завоевал титул, обогнав "Аякс". Перед заключительным туром обе команды имели равное количество очков, но амстердамцы возглавляли турнирную таблицу по дополнительным показателям. Однако в последнем поединке "Аякс" не смог обыграть "Де Графсхап" (1:1), а ПСВ одержал победу над "Зволле" (3:1) и опередил амстердамскую команду на два очка, став чемпионом второй год подряд.