Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Ференцварош
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4
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3
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0
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1
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7-7
|
9
|
2. Трабзонспор
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4
|
2
|
0
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2
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9-7
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6
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3. Монако
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4
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2
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0
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2
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4-6
|
6
|
4. Црвена Звезда
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4
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1
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0
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3
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6-6
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3
27 октября. «Ференцварош» — «Монако», «Црвена Звезда» — «Трабзонспор».
— Даже со стороны было видно, насколько у этого матча высокий накал. А каким он виделся изнутри?
— Вы правы. Встреча получилась очень эмоциональной, насыщенной событиями. В Белграде мы уступили со счетом 1:4, после чего провели серьезный разбор полетов. На ответную игру настроились по полной программе — и это притом что из-за травм не смогли до конца укомплектовать скамейку запасных. Перед приездом «Црвены Звезды» одержали победу над «Дебреценом» в чемпионате Венгрии, что, безусловно, добавило положительных эмоций. Так что в четверг ребята вышли на поле максимально заряженными, не жалели себя при переполненных трибунах. Я благодарен и футболистам, и болельщикам за этот успех.
— Не екнуло сердце, когда на последних секундах судья усмотрел нарушение почти на линии вашей штрафной?
— Даже такая опасная ситуация все-таки не пенальти (смеется). Плюс всегда верю в нашего голкипера Дибуша — он не подвел и на этот раз! Но вообще-то лучше до такой тревожной концовки дело не доводить, конечно. При счете 2:1 соперник раскрылся, у нас возникали моменты для того, чтобы его наказать. Плохо, что не смогли этого сделать... Явно есть еще над чем работать.
— Если не считать того самого фола, сильный матч выдал защитник Сэми Ммаэ — и с прямыми обязанностями справлялся неплохо, и решающий гол забил.
— Не очень люблю выделять отдельных игроков, но тут трудно не согласиться. Наш тренерский штаб много работает с ребятами индивидуально, и мы видим, что это приносит свои плоды.
Нынешний сезон уникален тем, что чемпионат мира пройдет в необычные сроки: это серьезно изменило и ужесточило график внутренних турниров и еврокубков. Летом и осенью все настолько сжато, что только и успевай проводить официальные встречи, а тренироваться почти некогда. Плюс еще ведь никто не отменял матчи сборных, и вот у нас в последнюю паузу уезжало более десяти человек. А назад некоторые из них вернулись с травмами или повреждениями. В таких жестких условиях очень важно дифференцировать работу, находить гибкие варианты восстановления и почаще общаться с футболистами персонально.
Возвращаясь к Ммаэ, скажу, что мы рады за Сэми и за его брата Райна: оба должны поехать на ЧМ в составе национальной команды Марокко. Еще один наш представитель в Катаре — это тунисец Лайдуни.
— Это ключевой исполнитель в «Ференцвароше». Почему не выходил против «Црвены Звезды»?
— Лайдуни вернулся из сборной с небольшой травмой. Надеемся, что к игре против «Монако» восстановится. А перед этой встречей нам предстоят еще две в венгерской лиге, первая из них — уже в воскресенье. Будем искать оптимальные сочетания из числа тех, кто здоров.
— В четверг на скамейке запасных оказался 17-летний Кристиан Листеш. Это вынужденная мера или знак доверия?
— Когда наш тренерский штаб только пришел в «Ференцварош», то мы сразу же сказали президенту клуба, что хотим видеть в обойме побольше венгерских футболистов — как опытных, так и молодых. По мере возможностей подтягиваем талантливых ребят к первой команде. Вот Листеш как раз яркий пример того, к чему стремимся. Понятно, что ему еще расти и расти, но уже прошедшим летом он дебютировал в основе в одном из международных матчей.
Помимо Кристиана есть еще парочка молодых ребят, которые, что называется, находятся на подходе. Кстати, против «Црвены Звезды» в стартовом составе у нас оказалось сразу четверо доморощенных игрока, что немало по нынешним временам, когда клубы в еврокубках нередко напоминают мини-сборные мира.
— Взяв три очка, вы сделали серьезный шаг к выходу из группы.
— Согласен, хотя и не полностью. И «Монако», и «Трабзонспор» всего в одной победе от нас, а ведь нам как раз встречаться и с теми и с другими. Конечно, хотим выйти в весну, тем более в новейшей истории «Ференцвароша», если не ошибаюсь, подобного еще не случалось. Но мы сможем решить задачу только при условии максимального настроя на оба оставшихся матча. Так что успех против «Црвены Звезды» — уже вчерашний день, а нам надо думать о завтрашнем.
— Вас не удивил счет матча в Турции, где «Трабзонспор» разгромил «Монако»?
— На момент нашей беседы мне трудно объемно ответить на ваш вопрос. Дело в том, что я пока не смотрел ту игру, а видел лишь отдельные эпизоды. Мы вот тоже крупно уступили в Белграде, но не считаю, что это закономерный результат. То есть поражение-то мы заслужили, но вот счет мог быть и другим. Так что сами по себе 0:4 в исполнении «Монако» ни о чем мне не говорят. Возможно, коллектив надломил автогол, кто знает? Внимательно посмотрим и изучим еще раз «Монако», с которым через две недели легко точно не придется.
— Ваш тренерский штаб вновь ждет встреча с Александром Головиным: первый раунд остался за вами.
— Всегда рады увидеться с Сашей, внимательно следим за его французской карьерой. И не против, если Головин выйдет со своей командой из группы — но не вместо нас, а вместе с нами!