«Вест Хэм» и «Байер» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе "Олимпийский" в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию с 21.45 мск покажут сайт Мatchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 3» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Самые интересные моменты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги Европы. Ключевые события встречи «Вест Хэм» — «Байер» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Благодаря победе в группе «Вест Хэм» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Фрайбург» (0:1 на выезде, 5:0 дома). «Байер» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Карабах» (2:2 на выезде, 3:2 дома). «Байер» в 1/8 финала прошел «Карабах» (2:2 на выезде, 3:2 дома).

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась победой немецкого клуба (2:0).