УЕФА заявил, что все сегодняшние матчи Лиги Европы будут сыграны по расписанию

УЕФА сообщил, что все сегодняшние матчи Лиги Европы будут сыграны по расписанию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о проведении сегодняшних матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

«УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию», — сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос «СЭ».

Сегодня, 24 февраля, «Зенит» сыграет против «Бетиса» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

Первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды.