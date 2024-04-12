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Сегодня, 01:22

Голы Ди Марии, Хофманна, Обамеянга и Скамакки претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 11 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала.

В голосовании участвуют голы, которые забили Анхель Ди Мария («Бенфика»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Йонас Хофманн («Байер»).

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футболисты &laquo;Ромы&raquo; Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и&nbsp;Крис Смоллинг (слева направо). «Рома» обыграла «Милан», «Байер» повторил великий рекорд, у Эмери победа в 1000-м матче
Анхель Ди Мария
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бенфика
ФК Марсель
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