Голы Ди Марии, Хофманна, Обамеянга и Скамакки претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 11 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала.
В голосовании участвуют голы, которые забили Анхель Ди Мария («Бенфика»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Йонас Хофманн («Байер»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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