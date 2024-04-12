Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:31

«Ливерпуль» впервые за 14 месяцев проиграл на «Энфилде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Энфилде».

Для «красных» это первое поражение в домашних матчах за 14 месяцев. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». У команды была серия из 34 беспроигрышных встреч.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу над &laquo;Ливерпулем&raquo;. Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голы Ди Марии, Хофманна, Обамеянга и Скамакки претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Новости
RSS RSS
Все новости