«Ливерпуль» впервые за 14 месяцев проиграл на «Энфилде»

«Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Энфилде».

Для «красных» это первое поражение в домашних матчах за 14 месяцев. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». У команды была серия из 34 беспроигрышных встреч.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.