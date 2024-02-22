Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером» пройдет в четверг, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Марсель» — «Шахтер» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». В сетке вещания каналов холдинга «Матч» нет видеотрансляции этой игры. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в перекличку на телеканале «Матч Премьер».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами завершился вньчью — 2:2. В составе «Шахтера» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб отличились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.

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