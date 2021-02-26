Губерниев прокомментировал провал российских клубов в еврокубках

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступлению российских клубов в еврокубках.

«Это провал. Я надеялся, что «Краснодар» поборется. Сейчас голландцы нас обойдут, а мы им отомстим и дадим гражданство. Тогда наш футбол воспрянет. У нас все клубы для внутреннего пользования. Нам нужно все переделывать. Как показывает практика, наша система управления клубами несостоятельна. Так играть нельзя, но мы играем», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 25 февраля, в ответной встрече «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» был последней командой, представляющей Россию в еврокубках.

(Владимир Пушкарев)