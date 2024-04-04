Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей

Станет ли Роналд Куман чемпионом Европы в качестве тренера?

Нидерланды: общие сведения

Нидерланды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами). В Западной Европе территория омывается Северным морем и граничит с Германией и Бельгией. Вместе с островами Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, имеющими особый статус, Нидерланды входят в Королевство Нидерландов.

Общая площадь территории — 41 543 квадратных километра. Численность населения на начало 2024 года составляла 17,8 миллиона человек.

Столица — Амстердам, крупнейший город страны. Также в топ-5 по численности населения входят Роттердам, Гаага, Утрехт и Эйндховен.

Рейтинг сборной и клубов Нидерландов

Нидерланды занимают шестое место в рейтинге стран УЕФА (обновление 9 марта 2024 года).

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) голландцы располагаются на седьмой строчке, пропустив вперед Португалию. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Главный нидерландский чемпионат — Эредивизи, проводится с 1956 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают в Эрстедивизи. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона Эрстедивизи.

Самый титулованный клуб в истории Нидерландов — «Аякс». Амстердамский клуб выигрывал чемпионат 36 раз. Действующим чемпионом страны является «Фейеноорд».

В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находятся четыре голландских клуба: «Аякс» (24-е место), «Фейеноорд» (30-е), ПСВ (33-е) и АЗ (41-е).

Василий Рац и Марко ван Бастен в матче между сборными СССР и Нидерландов в 1988 году. Фото Getty Images

История выступлений Нидерландов на Евро

Нидерланды играли в финальном турнире чемпионата Европы 10 раз, предстоящий турнир станет 11-м. На Евро-1988 «Оранжевые» завоевали свой единственный на сегодняшний день международный трофей, обыграв в финале сборную СССР (2:0).

Рекордсменом сборной Нидерландов по числу сыгранных матчей на Евро является Эдвин ван дер Сар — 16. Он был в заявке команды на четырех турнирах (1996, 2000, 2004, 2008). Следом за ним идут Деннис Бергкамп и Филлип Коку (оба — по 13).

Лучшие бомбардиры голландцев на чемпионатах Европы — Патрик Клюйверт и Руд ван Нистелрой (по 6 голов). Интересно, что форварды родились в один день — 1 июля 1976 года.

Кто возглавлял сборную Нидерландов на Евро

Ринус Михелс привел Голландию к победе на Евро-1988 в Западной Германии. За свою карьеру он возглавлял сборную четыре раза.

Главный тренер сборной Нидерландов

Голландскую команду с января 2023-го возглавляет чемпион Европы 1988 года Роналд Куман, сменивший на этом посту Луи ван Гала. Он уже работал со сборной с 2018-го по 2020 год.

В качестве тренера Куман трижды становился чемпионом Нидерландов — дважды с «Аяксом» (2001/02, 2003/04) и один раз — с ПСВ (2006/07). Также он выигрывал Суперкубок Португалии с «Бенфикой» (2005) и Кубок Испании с «Валенсией» (2007/08) и «Барселоной» (2020/21).

Рональд Куман. Фото Reuters

Как Нидерланды выступили в отборочном турнире Евро

В группе B голландцы заняли второе место, отстав от Франции на четыре очка. В восьми матчах команда Кумана одержала шесть побед и потерпела два поражения. Нидерланды отправили в ворота соперников 17 мячей, пропустив семь раз.

В отборе «Оранжевые» одержали самую крупную победу над Гибралтаром — 6:0.

Состав и главные звезды сборной Нидерландов

Вратари: Марко Бизот («Брест»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»), Яспер Силлессен («Неймеген»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Жирона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лютсхарел Гертрейда, Квилиндсхи Хартман (оба — «Фейеноорд»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Мартен де Рон, Теун Копмайнерс (оба — «Аталанта»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Квинтен Тимбер, Матс Виффер (оба — «Фейеноорд»), Жоржиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Дэви Классен («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Стивен Бергейс («Аякс»).

Нападающие: Дониэлл Мален («Боруссия»), Мемфис Депай («Атлетико»), Хенк Верман («Ден Хаг»), Ваут Вегхорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн (оба — «Аякс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»).

Главные звезды сборной Нидерландов:

Вирджил ван Дейк — многолетний капитан команды и лидер обороны. По мнению многих экспертов, проводит лучший сезон с момента разрыва «крестов» осенью 2020-го. Из-за той тяжелейшей травмы Вирджил пропустил предыдущий Евро.

Френки де Йонг — мозг полузащиты. Из-за травм текущий сезон получается скомканным, но он все еще в полном порядке.

Хави Симонс — один из самых прогрессирующих игроков последних лет. Предстоящий Евро в Германии будет для него особенным: на таких крупных международных турнирах 20-летний полузащитник еще не выступал.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press

С кем Нидерланды сыграют на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге голландцы попали в группу D. Их соперниками стали Франция, Австрия и Польша.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Нидерланды — Польша (Гамбург, 16.00 — здесь и далее московское время)

21 июня, пятница

Нидерланды — Франция (Лейпциг, 22.00)

21 июня, вторник

Нидерланды — Австрия (Берлин, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Нидерландов встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если голландцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе Е (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Нидерланды сыграют с кем-то из победителей групп B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) или Е.

Антуан Гризманн, Мемфис Депай и Жюль Кунде в матче между сборными Нидердандов и Франции. Фото Global Look Press

Как Нидерланды выступят на Евро 2024: прогноз

Куман успешно вернулся на второй срок, заменив ван Гала. В отборе «Оранжевые» потерпели лишь два поражения, оба — от сборной Франции (0:4 и 1:2). По иронии судьбы, на Евро им снова придется бороться друг с другом за лидерство в группе.

Пожалуй, у этой сборной Нидерландов единственное слабое место, которое бросается в глаза, — вратарская позиция. В отборе тренер попробовал троих голкиперов и, кажется, до сих пор не определился с первым номером: у Флеккена и Вербрюггена плюс-минус одинаковые шансы попасть в основу.

В остальном у Нидерландов серьезных проблем не наблюдается: в атаке есть талантливый Симонс, в полузащите — де Йонг и Рейндерс, в центре обороны — опытнейший ван Дейк. С правым флангом защиты вообще полный порядок: Фримпонг и Дюмфрис — одни из лучших латералей в Европе прямо сейчас.

Как минимум со второго места голландцы должны выходить в плей-офф. Дальше — зависит от соперника. Букмекеры не верят в их чемпионство, но до 1/2 финала команда Кумана дойти способна. Мотивации у Роналда хоть отбавляй: ему точно хочется выиграть Евро не только в качестве игрока, но и тренера. Пока такое достижение покорилось только немцу Берти Фогтсу.

Коэффициент букмекеров на выход голландцев из группы — 1.25, на победу в турнире — 18.00

Прогноз: выход из группы со второго места и вылет в 1/2 финала.