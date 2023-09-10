Зайнутдинов поделился эмоциями от победы над Северной Ирландией

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, ранее выступавший за ЦСКА и «Ростов», прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в отборочном турнире Евро-2024.

«Пусть победа восторжествует! Поддерживайте нас и в горе и в радости! Атмосфера на стадионе — огонь!» — написал Зайнутдинов в соцсетях.

Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября.