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Вермален заявил, что сборная Бельгии с нетерпением ждет четвертьфинальный матч Евро против Италии

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Защитник сборной Бельгии Томас Вермален подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«В первом тайме мы играли по-крупному и оказывали давление на Португалию. Но, глядя на второй тайм, нам повезло, что мы смогли выиграть. Португалия усложнила нам задачу. Мы должны были оставаться сосредоточенными. Это стоило нам много энергии, но у нас есть время, чтобы восстановиться, и теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии», — приводит слова Вермалена официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

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