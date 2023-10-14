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Сегодня, 20:56

Дубль Шешко принес сборной Словении разгромную победу над Финляндией в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Беньямин Шешко.
Фото Reuters

Сборная Словении на своем поле обыграла Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:0.

Победу хозяевам принес дубль Беньямина Шешко. 20-летний форвард реализовал пенальти на 16-й минуте и отличился с игры 12 минут спустя. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Эрик Янжа.

Сборная Словении с 16 очками возглавляет группу H после 7 туров. Финляндия с 12 очками идет третьей.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 19:00. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
3:0
Финляндия

В параллельном матче сборная Литвы на выезде обыграла Болгарию — 2:0. Дублем за гостей отметился Пиюс Ширвис. Хозяева играли в меньшинстве с 42-й минуты — две желтые карточки получил Андриан Краев.

Литва (5 очков) занимает четвертое место в группе G. Болгария (2) замыкает квартет.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
14 окт, 19:00. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
0:2
Литва

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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