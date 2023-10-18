Саутгейт — о перспективах сборной Англии на Евро-2024: «Мы собираемся стать одной из команд, способных побеждать»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Италией в матче отборочного турнира Евро-2024 (3:1).

«Очень рад победе. Мы знаем, что матчи против лучших наций — это те игры, с помощью которых мы хотим сделать шаг вперед. Я думаю, мы попали, наверное, в самую сложную квалификационную группу», — заявил Саутгейт.

Также тренер высказался о давлении на команду.

«Я думаю, мы должны это принять. Давление возникает, когда ожидания отличаются от реальности, а реальность такова, что мы собираемся стать одной из команд, способных побеждать», — добавил он.

Сборная Англии набрала 16 очков в 6 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. 17 ноября англичане дома сыграют против Мальты, а 20 ноября на выезде встретятся с Северной Македонией в рамках квалификации Евро-2024.