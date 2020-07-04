Проиграли России, но стали чемпионами. В этот день Греция сотворила главную сенсацию в истории Евро

Сегодня, 4 июля, исполнилось ровно 16 лет победе сборной Греции на чемпионате Европы-2004. В финальном матче команда Отто Рехагеля сенсационно победила хозяев турнира сборную Португалии — 1:0. Единственный мяч забил Ангелос Харистеас.

Греки на том турнире обыграли португальцев дважды. В первый раз — в матче открытия (2:1). Во втором туре они сыграли вничью с испанцами (1:1), а в третьем — уступили России (1:2). В этой игре россиянин Дмитрий Кириченко стал автором самого быстрого гола в истории Евро (вторая минута).

Поражение от России осталось для Греции последним на том турнире. В четвертьфинале сборная одолела Францию, а в полуфинале — Чехию (оба раза — 1:0). В игре с чехами сработало тогдашнее правило «серебряного гола»: матч был прекращен после первого дополнительного тайма, поскольку греки забили на последней 105-й минуте.

Капитан сборной Греции Теодорас Загоракис был признан лучшим игроком турнира.