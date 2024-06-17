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17 июня, 23:35

Мостовой: «В России нет такого талантливого футболиста, как Ямаль»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля.

«С хорватами Испания сыграла сдержанно, но зрелищно, победила на классе. Будет интересно посмотреть на матч с Италией. Конечно, хочется, чтобы Испания прошла как можно дальше. Сейчас там действительно очень много хороших футболистов, талантливое поколение. Группа B, на мой взгляд, одна из самых непредсказуемых на этом Евро. Есть ли в России такой же талантливый футболист, как Ямаль? Нет. Сейчас такого нет. И это плохо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ямаль сыграл в матче группового турнира Евро-2024 против Хорватии (3:0) и стал самым юным футболистом, отдавшим голевую передачу в матче финальной стадии турнира, в возрасте 16 лет и 338 дней.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-v-rossii-net-takogo-talantlivogo-futbolista-kak-yamal/
Александр Мостовой
Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
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