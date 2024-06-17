Мостовой: «В России нет такого талантливого футболиста, как Ямаль»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля.

«С хорватами Испания сыграла сдержанно, но зрелищно, победила на классе. Будет интересно посмотреть на матч с Италией. Конечно, хочется, чтобы Испания прошла как можно дальше. Сейчас там действительно очень много хороших футболистов, талантливое поколение. Группа B, на мой взгляд, одна из самых непредсказуемых на этом Евро. Есть ли в России такой же талантливый футболист, как Ямаль? Нет. Сейчас такого нет. И это плохо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ямаль сыграл в матче группового турнира Евро-2024 против Хорватии (3:0) и стал самым юным футболистом, отдавшим голевую передачу в матче финальной стадии турнира, в возрасте 16 лет и 338 дней.