Модрич: «Армения провела очень хороший матч, но Хорватии удалось справиться с задачей»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Арменией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Это было непросто. Армения провела очень хороший матч, но нам удалось справиться с задачей. Мы заслуживаем играть на Евро-2024. У нас будет много времени для подготовки к этому турниру», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Благодаря этой победе хорваты занялие 2-е место в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024.