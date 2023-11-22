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Сегодня, 03:14

Модрич: «Армения провела очень хороший матч, но Хорватии удалось справиться с задачей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Арменией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Это было непросто. Армения провела очень хороший матч, но нам удалось справиться с задачей. Мы заслуживаем играть на Евро-2024. У нас будет много времени для подготовки к этому турниру», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Благодаря этой победе хорваты занялие 2-е место в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036503--croatia-vs-armenia/
Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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