Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 Давиде Астори — бывшему игроку сборной, который скончался в 2018 году.

«Мы хотим посвятить эту победу президенту Маттарелле, всем итальянцам и Давиде Астори. Давиде всегда в наших мыслях, — цитирует футболиста Sky Sport italia. — Этот успех — это победа всей команды, тех, кто поставил благо коллектива выше своих личных интересов. Мы находимся здесь не только потому, что забили на один пенальти больше, но и потому, что верили в ценности дружбы».

Сборная Италии в финале победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Для итальянцев это вторая победа Евро.

Астори умер 4 марта 2018 года из-за проблем с сердцем. Капитану «Фиорентины» был 31 год.