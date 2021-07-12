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Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 Давиде Астори

22:42
Давиде Астори. Фото AD
Давиде Астори. Фото AD
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 Давиде Астори — бывшему игроку сборной, который скончался в 2018 году.

«Мы хотим посвятить эту победу президенту Маттарелле, всем итальянцам и Давиде Астори. Давиде всегда в наших мыслях, — цитирует футболиста Sky Sport italia. — Этот успех — это победа всей команды, тех, кто поставил благо коллектива выше своих личных интересов. Мы находимся здесь не только потому, что забили на один пенальти больше, но и потому, что верили в ценности дружбы».

Сборная Италии в финале победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Для итальянцев это вторая победа Евро.

Астори умер 4 марта 2018 года из-за проблем с сердцем. Капитану «Фиорентины» был 31 год.

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Евгений Петров все материалы автора

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