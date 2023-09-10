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Сегодня, 14:00

Казахстан — Северная Ирландия: смотреть матч отбора Евро 2024

Казахстан и Северная Ирландия сыграют матч отбора Евро 2024 в Астане
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Сборные Казахстана и Северной Ирландии проведут матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в воскресенье, 10 сентября. Игра состоится в Астане, начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Казахстан — Северная Ирландия можно в прямом эфире телеканала «Матч Премьер». Начало — в 15:50 по Москве.

На территории Казахстана эта игра отборочного турнира Евро 2024 будет показана на телеканале Qazsport. Прямая трансляция начнется в 18:50 по астанинскому времени.

На сайте «СЭ» доступны матч-центр игры Казахстан — Северная Ирландия с общими данными (составы и ключевые события) и текстовая онлайн-трансляция дня отбора Евро 2024.

Сборная Казахстана с 9 очками после 5 туров отборочного турнира Евро 2024 занимает четвертое место в группе Н. Северная Ирландия с 3 очками — пятая.

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
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