Казахстан и Северная Ирландия сыграют матч отбора Евро 2024 в Астане

Сборные Казахстана и Северной Ирландии проведут матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в воскресенье, 10 сентября. Игра состоится в Астане, начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Казахстан — Северная Ирландия можно в прямом эфире телеканала «Матч Премьер». Начало — в 15:50 по Москве.

На территории Казахстана эта игра отборочного турнира Евро 2024 будет показана на телеканале Qazsport. Прямая трансляция начнется в 18:50 по астанинскому времени.

На сайте «СЭ» доступны матч-центр игры Казахстан — Северная Ирландия с общими данными (составы и ключевые события) и текстовая онлайн-трансляция дня отбора Евро 2024.

Сборная Казахстана с 9 очками после 5 туров отборочного турнира Евро 2024 занимает четвертое место в группе Н. Северная Ирландия с 3 очками — пятая.