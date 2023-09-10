Семшов прокомментировал дебют Спаллетти в сборной Италии

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на дебют Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии в матче отборочного турнира Евро-2024 с Македонией (1:1).

«Спаллетти — опытный тренер, который выигрывал титулы не только в своей стране, но и за рубежом. Поэтому я думаю, что он готов к работе главным тренером сборной Италии, но судят всегда по результату. Если бы он вчера добился победы против Македонии, то никто ничего бы не говорил, кроме того, что такой специалист нужен национальной команде.

Ему нужно время, потому что сборная и клуб — разные вещи, футболисты в этих командах находятся на протяжении разных временных отрезков. Не так легко подвести всех к одному знаменателю. Лучано со сборной еще не работал, но я думаю, что у него все получится. Для тренера возглавить национальную команду — высшая ступень в карьере», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C отборочного турнира Евро-2024, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.