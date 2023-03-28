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Сегодня, 03:07

Хеберли: «Если бы матч длился 85 минут, а не 90, то можно было бы довольным результатом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Эстонии Томас Хеберли прокомментировал поражение от Австрии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Конечно, мы очень расстроены. Ведь проигран такой бой, такая битва. Но не остается ничего, кроме как принять этот итог. Матч с Австрией показал, что мы можем противостоять соперникам высочайшего класса. Мы играли смело и создавали моменты. Если бы матч длился 85 минут, а не 90, то можно было бы довольным результатом.

Мы не боялись рисковать, австрийцам в итоге тоже пришлось идти на риск. Мы доказали, что достаточно сильны, а в следующем матче против Азербайджана сможем показать еще больше. Будет другая игра, сможем чаще владеть мячом и показать не контратакующий, а атакующий футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Хеберли.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036324--austria-vs-estonia/
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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