Хеберли: «Если бы матч длился 85 минут, а не 90, то можно было бы довольным результатом»

Главный тренер сборной Эстонии Томас Хеберли прокомментировал поражение от Австрии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Конечно, мы очень расстроены. Ведь проигран такой бой, такая битва. Но не остается ничего, кроме как принять этот итог. Матч с Австрией показал, что мы можем противостоять соперникам высочайшего класса. Мы играли смело и создавали моменты. Если бы матч длился 85 минут, а не 90, то можно было бы довольным результатом.

Мы не боялись рисковать, австрийцам в итоге тоже пришлось идти на риск. Мы доказали, что достаточно сильны, а в следующем матче против Азербайджана сможем показать еще больше. Будет другая игра, сможем чаще владеть мячом и показать не контратакующий, а атакующий футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Хеберли.