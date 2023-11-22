Гризманн: «Подводя итоги 2023 года, могу сказать, что он получился для сборной Франции хорошим»

Капитан сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничью с Грецией (2:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Подводя итоги 2023 года, могу сказать, что он получился для нас хорошим. На предстоящем Евро-2024 наша команда может пройти очень далеко. Нужно хорошо подготовиться и показать себя с лучшей стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Сборная Франции финишировалана на первом месте в группе B, набрав 22 очка. Греки заняли 3-е место и сыграют в стыках. Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года.