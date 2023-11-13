Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Англии и Италии в ноябре 2023
Опубликовано расписание отборочных матчей Евро-2024 в группе С на ноябрь
В группе С отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу-2024 пройдут четыре матча в ноябре. «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы C, время начала — московское.
Расписание матчей отбора в группе C:
17 ноября. 22.45. Англия — Мальта
17 ноября. 22.45. Италия — Македония
20 ноября. 22.45. Македония — Англия
20 ноября. 22.45. Украина — Италия
О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.
Финальная стадия турнира состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
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