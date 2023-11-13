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Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Англии и Италии в ноябре 2023

Опубликовано расписание отборочных матчей Евро-2024 в группе С на ноябрь
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии.
Фото Global Look Press

В группе С отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу-2024 пройдут четыре матча в ноябре. «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы C, время начала — московское.

Расписание матчей отбора в группе C:

17 ноября. 22.45. Англия — Мальта
17 ноября. 22.45. Италия — Македония
20 ноября. 22.45. Македония — Англия
20 ноября. 22.45. Украина — Италия

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия турнира состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Португалии и Исландии в ноябре 2023
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