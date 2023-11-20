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Де ла Фуэнте прокомментировал травму Гави в матче со сборной Грузии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму полузащитника Гави, которую он получил в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Это очень тяжелый и трудный момент для сборной, для меня и для его близких. Но прежде всего для него самого и для «Барселоны». Футбол — опасный вид спорта, и это одна из уродливых его частей», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

По сведениям Diario AS, у 19-летнего испанца разрыв крестообразной связки, из-за чего он рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Сборная Испании по футболу
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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