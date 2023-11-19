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Агент Кухты — об отстранении игрока от сборной из-за визита в ночной клуб: «Такого не случалось с Яном ранее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ян Кухта.
Фото Global Look Press

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Спарты» Яна Кухты, прокомментировал «СЭ» новость об отстранении футболиста от сборной Чехии из-за посещения ночного клуба и распития спиртных напитков перед решающим матчем против сборной Молдовы за выход на Евро-2024.

«Федерация футбола Чехии прокомментирует эту ситуацию. Случались ли такие ситуации раньше? Десять лет назад, но не с ним. С Яном такого не случалось ранее», — сказал Мартинович «СЭ».

Чешский футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В июле 2022 года Кухта перешел в аренду в пражскую «Спарту».

Сборная Чехии по футболу
Ян Кухта
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