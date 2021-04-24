Четыре года назад он мог умереть на поле. История самого молодого тренера в АПЛ

В воскресенье 29-летний Райан Мэйсон выведет «Тоттенхэм» на финал Кубка лиги с «Манчестер Сити».

Спаситель Покеттино

Он почти 15 лет провел в футболке «Тоттенхэма», где в молодежных командах играл с Харри Кейном, Томом Кэрроллом и Эндросом Таунсендом. Его нельзя назвать суперталантом, но упорство, трудолюбие и любовь к футболу довели его до премьер-лиги.

Все это — 29-детнем о Райане Мэйсоне, новом главном тренере «Тоттенхэма». Самом молодом в истории АПЛ. Его назначили после кошмара, устроенного Жозе Моуринью.

С португальцем «Тоттенхэм» проиграл почти все, вылетев даже из Лиги Европы от загребского «Динамо». Дома «шпоры» победили — 2:0, но в гостях растеряли все преимущество. Тот матч Загреб забрал даже несмотря на то, что их главного тренера Зорана Мамича на четыре года отправили за решетку и отстранили от футбола. В общем, Особенный закончился. Мэйсон только начинает.

Сезон-2014/15 был первым в «Тоттенхэме» для Маурисио Покеттино, но поначалу дела совсем не клеились. Из десяти матчей на старте «шпоры» выиграли только три, причем две победы случились в первых двух турах.

Команда не бежала, не забивала и комбинировала в режиме slow motion. Покеттино отчаянно нуждался в свежем импульсе, но Мэйсон, впечатлявший аргентинца на предсезонке, травмировал лодыжку и выпал на первые восемь туров АПЛ.

Вернулся он только перед матчем Кубка лиги с «Ноттингем Форрест», когда инсайдеры уже зашептали о возможном увольнении Покеттино.

«Мы позвонили главе академии Джону Макдермотту, и он сказал: «Ох, он был великолепен. 90 минут сражался, показал характер в очень трудном матче. Было очень холодно, не самые лучшие условия для игры». Я ответил ему: «Окей, пусть приходит завтра утром, теперь он работает с главной командой». После той тренировки он попал на скамейку запасных», — вспоминал Покеттино.

Матч с «Ноттингемом» начался ужасно. «Форрест» забил первым, и старенький «Уайт Харт Лейн» погрузился в стыдливое молчание. Покеттино понял, что «Тоттенхэму» остро не хватает динамики в центре и, посоветовавшись со своим ассистентом Хесусом Пересом, поднял с лавки Мэйсона. Тот переоделся, вышел на поле, пару раз ускорился и вколотил с левой — 1:1. «Тоттенхэм» выиграл — 3:1, а Покеттино позже с благодарностью вспоминал: «Так Райан изменил свою и мою карьеру, это была фантастика».

Хруст костей на «Стэмфорд Бридж»

После этого «Тоттенхэм» Покеттино пошел вверх, став частью топ-6 самой могучей лиги мира. Правда, главный герой переломного матча с «Ноттингемом» скоро клуб покинул. Мэйсон не выдержал конкуренции с Эриком Дайером и Муссой Дембеле. Он рвал жилы и до отказа напрягал мышцы в матчах и на тренировках. Его не пугали традиционно лютые английские полузащитники. Мэйсон боролся с ними на равных, вызывался в сборную Англии и забивал победные голы через травмы. Но и это не помогло остаться в «Тоттенхэме».

Перед сезоном-2016/17 Мэйсон ушел в «Халл» за 13,5 миллиона фунтов, обновив трансферный рекорд клуба. Там он играл в основе, но «Халл» валился и при Майке Филане, и при Марку Силве. Мэйсон, как всегда, безумно старался и уже тогда часами копался в статистических данных и поднимал тактические материалы. Правда, «Халлу» все равно ничего не помогало — команда безнадежно улетала в чемпионшип.

Но в январе 2017-го случилось кое-что страшнее вылета. Хруст лопнувшей черепной коробки взорвал сырой воздух над газоном «Стэмфорд Бридж», и стадион замолчал, как пару лет назад «Уайт Харт Лейн» из-за гола «Ноттингема». За пару секунд до этого Педро подвесил мяч над газоном, и Мэйсон, оказавшись в точке его приземления, пошел в борьбу. Мяч он в итоге выиграл, но через мгновение получил мощнейший удар в голову от Гэри Кэйхилла.

В тот вечер родители Мэйсона и его возлюбленная Рэйчел находились на стадионе. Всю неделю до матча он выпрашивал у администрации клуба билеты для близких. Никто не знает, о чем они тогда думали, зато позже Райан вспоминал о своих мыслях: «Я перенесся на цветущий луг, где меня ждали Рэйчел и двое детей: девочка и мальчик. Мне было комфортно и спокойно. Мы гуляли, играли, наслаждаясь теплым днем. Но внезапно все развеялось, и я понял, что нахожусь под слепящим светом хирургической лампы, а голову металлическим обручем сковала острая боль. Через секунду я снова отключился».

Помощь от Чеха и Слуцкого

Пока Мэйсон исследовал рай, карета скорой неслась в клинику «Сент-Мэри». Хирург, проводивший операцию, был изумлен, что такую травму футболист получил на поле: «Это больше похоже на последствия серьезной автокатастрофы, нежели на столкновение двух человеческих черепов».

Врачи боролись за жизнь Райана пять часов и победили. Потом оказалось, что толщина черепной коробки Мэйсона на 20 процентов меньше, чем у обычного человека, но это уже было не очень важно. Мэйсон понимал, что вряд ли продолжит карьеру. И все равно пытался. Тем более ему сильно помогали.

В один из дней к нему в клинику заглянул Петр Чех, вратарь двух главных врагов «Тоттенхэма» — «Челси» и «Арсенала». Он рассказал, как переживал свою травму, объяснил нюансы восстановления. После этого Чех взял номер телефона Мэйсона и поддерживал его все время, что тот восстанавливался после случившегося.

«Будь спокоен. Как приедешь домой, зашторь все окна и закрой двери. Первое время будет тяжело, но вскоре ты почувствуешь улучшения. Не вставай раньше времени, обойдись без гаджетов и слушай классическую музыку», — напутствовал Чех.

Сильно помогла Мэйсону и его девушка Рэйчел. Она не отходила от Райана и помогла начать жить заново. Человеку с наполовину обновленной черепной коробкой это было сложно. Ему в этом помогал даже Леонид Слуцкий, ненадолго залетавший в «Халл». Но было понятно, что к большому футболу Мэйсон больше не готов.

«Насколько можно было вернуться, Райан вернулся. Он полностью восстановил двигательную моторику и умение смотреть влево-вправо. Вначале одна сторона его сильно ограничивала, глаза в полном объеме не двигались. Потом все это восстановилось, и был только один вопрос — что скажут доктора, если он вновь сыграет головой. А дальше он сам должен был решать. Но, естественно, никто из докторов не взял на себя ответственность», — описывал ситуацию Слуцкий.

В итоге Мэйсон завязал. Перед прощанием с игровой карьерой он сказал следующее: «Я ухожу из футбола, зная, что сделал все возможное за последние 13 месяцев, чтобы вернуться на поле. Доволен тем, что посвятил жизнь тому, чтобы играть в футбол на высочайшем уровне. Усердная работа всегда вознаграждается! Я люблю эту игру и всегда буду любить. Я взволнован в ожидании того, куда дальше приведет меня футбол».

Первый трофей во втором матче?

Ждать пришлось недолго. Футбол привел снова привел его в «Тоттенхэм». Но уже не на винтажный «Уайт Харт Лейн», а в чашу нового стадиона. Еще в 2017-м Покеттино сказал, что будет рад увидеть Мэйсона своим помощником по взаимодействию с академией, но, очевидно, даже он не представлял, что через четыре года Райан станет главным тренером «шпор». А он стал.

Парень с киношной шевелюрой сразу выиграл у «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля и управлял футболистами, на которых раньше смотрел снизу вверх. Гарет Бэйл, Юго Ллорис и даже Тоби Алдервейрелд — звезды команды, в которой Мэйсон был просто одним из многих. Теперь они выполняют его задания и, видимо, сильно уважают. Удивительно, что босс «Тоттенхэма» Дэниэл Леви выбрал именно работавшего с молодежной командой Мэйсона, хотя в штабе Моуринью значился легендарный Ледли Кинг. Но, видимо, тот просто лучше готов.

Игра с «Саутгемптоном» получилась сложной. «Святые» забили первыми и круто прессинговали, но во втором тайме Бэйл шикарным ударом уложил мяч в дальний угол. А в самой концовке Сон Хын Мин забил с пенальти. Свисток. Победа, которая, в отличие от периода Моуринью, пришла во втором тайме (обычно при португальце «шпоры» после перерыва проваливались). Она трудная, как вся карьера Мэйсона, но точно максимально заслуженная.

Уже в воскресенье «Тоттенхэму» предстоит игра против «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги. Чтобы понять ее важность, просто представьте: «шпоры» не брали трофеев с 2008 года. И этот матч совершенно точно будет еще сложнее встречи с «Саутгемптоном». Но разве вы не помните про ту игру с «Ноттингем Форрест»? «Тоттенхэм» тогда нуждался в импульсе, который от Мэйсона и получил, а случилось это как раз в матче Кубка лиги. Правда, если что-то пойдет не так — левой вколотить у него уже не получится. Зато есть левая Бэйла, правая Харри Кейна и обе ноги Сона. Главное для Мэйсона — его характер и разум, который в 2017-м удалось оставить на земле.