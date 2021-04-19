Моуринью давно не Особенный. Его методы в современном футболе уже не работают

Португалец больше не тренер «Тоттенхэма».

Первая жертва Суперлиги

Если бы не начало мировой футбольной войны из-за запуска проекта европейской Суперлиги, увольнение Жозе Моуринью стало бы главной информационной бомбой понедельника. Хотя, кажется, эти два события связаны между собой. И дело не в невероятном и не получившем подтверждения слухе о том, что португалец в знак протеста против выступления «Тоттенхэма» в новом турнире не вывел команду на утреннюю тренировку, а в деньгах.

Если бы не внушительные отступные за досрочный разрыв контракта, Моуринью могли указать на дверь еще зимой. Однако президент «шпор» Дэниел Леви — последний человек, который решится расстаться с 30 миллионами фунтов. Но Суперлига обещает ее участникам такие барыши, что компенсация для португальца и его штаба уже кажется сущей мелочью.

For almost two decades Jose Mourinho had won trophies at every club he managed.



But six days before Spurs play the League Cup final, he exits without a trophy at Tottenham. pic.twitter.com/jn4f4e1buP — B/R Football (@brfootball) April 19, 2021

Впрочем, тут следует обратить внимание на формулировку в официальном заявлении «Тоттенхэма». Там нет ни слова об увольнении, а использована фраза «освобождены от обязанностей». То есть и о компенсации говорить пока не приходится. Скорее всего, Моуринью будет просто получать зарплату по контракту, ничего, по сути, не делая.

Точно так же в «Ювентусе» обставляли уходы сначала Массимилиано Аллегри, а потом — Маурицио Сарри. Сидел на зарплате в «Зените» отдыхавший дома в Италии Лучано Спаллетти. Им было даже невыгодно искать новую работу, где чаще предлагали более скромные условия. Данную версию в случае с Моуринью подтверждает решение клуба не искать немедленно тренера с именем, а доверить работу наставнику молодежной команды Райану Мэйсону.

Худший год в карьере

Комментарий Леви получился дежурным и политкорректным. «Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов для клуба. Жозе — настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. На личном уровне мне понравилось работать с ним, и я сожалею, что не все получилось так, как мы предполагали. Его всегда будут рады видеть в клубе, и мы хотели бы поблагодарить Жозе и его штаб», — заявил президент «шпор».

На бумаге все гладко, а по факту — крайне печально. Получив в наследство от Маурисио Покеттино яркую и самобытную команду, Моуринью безуспешно пытался перестроить ее на свой прагматичный лад. С имевшимся в его распоряжении набором футболистов это было как минимум странно. Но стоило ли этому удивляться, помня, как играл «Манчестер Юнайтед» под началом португальца и как Уле Гуннар Сульшер превратил нудных и скучных «красных дьяволов» в одну из самых задорных команд АПЛ?

Jos? Mourinho has lost more games with Spurs than at Porto, Inter, Real Madrid & his first spell at Chelsea.



? Porto: 127 games, 15 defeats

? Chelsea I: 185 games, 21 defeats

? Inter: 108 games, 15 defeats

? Real Madrid: 178 games, 22 defeats

? Spurs: 86 games, 23 defeats pic.twitter.com/gZgiaDNvWD — Squawka Football (@Squawka) April 19, 2021

Что-то у Моуринью в «Тоттенхэме» получилось. Например, идеальный выход в контратаки, где роль первых скрипок исполняли Сон Хын Мин и Харри Кейн. У обоих фантастическая статистика, а Кейн еще и превратился в блестящего ассистента, не забыв о своих прямых обязанностях. Однако в целом показатели «шпор» и персонально Моуринью печальны. Статистика португальца — худшая за всю его карьеру.

1,77 очка в среднем за игру — уровень середняка, а не топ-тренера. 23 поражения в 86 играх — вообще катастрофа. Такого количества неудач у Моуринью не было ни на одном месте работы. В «Реале» 22 проигрыша случились в 178 играх. В «Челси» — 21 осечка на 185 встреч. Кроме того, Моуринью никогда не покидал стадион побежденным в рамках одного сезона целых 13 раз.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

Ностальгия по Покеттино

Да, статистика зачастую обманчива, однако проблемы «Тоттенхэма» глубже, и тема внутреннего конфликта вышла в публичное пространство после позорного вылета из Лиги Европы в Загребе. Там частично сохранил лицо только Моуринью, поздравивший соперника в раздевалке, однако и его послематчевые комментарии, и намек вратаря и капитана команды Юго Ллориса на пропавшее единство команды говорили о многом.

А ведь еще в февральском материале The Athletic было много инсайдерской информации о недовольстве игроков тренировочным процессом. Футболистов не устраивало, что занятия слишком оборонительные и в большей степени ориентированы на соперника, а интенсивность работы несравнима со временами Покеттино. Хотя каких-то полтора года назад не всем нравились двухразовые занятия и минимум выходных в графике аргентинца.

Jos? Mourinho's managerial career in the Premier League by numbers:



? 363 games

? 217 wins

? 59.8% win rate

? 3x Manager of the Season

? 3x Premier League Champion



It's never dull when he's around. ? pic.twitter.com/DnOkdLeEXn — Squawka Football (@Squawka) April 19, 2021

Источники издания в команде утверждали, что игроки атаки зачастую используют у чужих ворот наработки старого тренерского штаба, потому что у Моуринью главное — не допустить ошибку, а сложным комбинациям в последней трети поля не уделяется должного внимания. Принцип «отдай мяч Кейну или Сон Хын Мину» стал почти универсальным рецептом в нападении.

Если «Тоттенхэм» Покеттино играл от себя и стремился к доминированию, то нынешняя команда скрупулезно изучала каждого соперника, но действовала с оглядкой на него и утрачивала собственный стиль. Раскованность и удовольствие от игры сменились страхом допустить ошибку.

Jos? Mourinho is the only manager to beat Pep Guardiola in a cup final (excluding Super Cups).



He was less than a week away from trying to do it again. ? pic.twitter.com/dz3Q4BD8D4 — Squawka Football (@Squawka) April 19, 2021

Когда планы Моуринью оказывались идеальными в играх с «Ман Сити» или «МЮ», а команда лидировала, все воспринималось проще. Однако с момента падения в середину таблицы тренер начал терять контроль над раздевалкой. Игроки перегрузились тактикой, ведь особый план разрабатывали не только на топ-матчи. До настоящего взрыва так и не дошло, но команда банально устала от тренера, который уже давно не Особенный.

Он остается блестящим профессионалом, однако отсутствие гибкости в современном футболе — почти приговор. Смотреть на закат Моуринью, который начался задолго до его прихода в «Тоттенхэм», грустно. Наверное, он заслуживал доработать хотя бы до финала Кубка лиги против «Манчестер Сити». Тем более ни один тренер, кроме португальца, не обыгрывал Хосепа Гвардьолу в решающих кубковых матчах. Но в любом случае это был бы лишь прощальный хлопок дверью. Время великого Моуринью ушло.