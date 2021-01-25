«Челси» снова уволил тренера. Лэмпард продержался полтора года

Сегодня клуб Романа Абрамовича объявил о расставании с Фрэнком Лэмпардом. Теперь вести «синих» к вершинам будет Томас Тухель.

Фрэнк Лэмпард проработал на посту главного тренера «Челси» полтора сезона. Не так уж и плохо, и, в принципе, этот срок вполне соответствует «средней температуре по больнице». Его предшественник Маурицио Сарри проработал год. Антонио Конте — два сезона, но в середине второго было понятно, что итальянец в Лондоне не задержится. До того было второе пришествие Жозе Моуринью, отработавшего два с половиной года. Рафаэль Бенитес, Роберто Ди Маттео и Андре Виллаш-Боаш не продержались и сезона. Всего же при Романе Абрамовиче, с тех пор как он в 2003 году купил «Челси», поменялось свыше десятка тренеров. Расставание с некоторыми из них получилось недешевым.

Updated for Conte legal claim, instead of Sarri, my bad x pic.twitter.com/i2wbb4oBXC — PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 25, 2021

Выбор в пользу Лэмпарда летом 2019 года изначально был не самым очевидным — за плечами 42-летнего специалиста был только год самостоятельной работы в «Дерби Каунти». С другой стороны, привезти в Лондон топ-тренера было крайне сложно из-за наложенного на «Челси» запрета на трансферы сроком на два дозаявочных периода (потом срок наказания был уменьшен до одного). В этом смысле показательно, что зарплата Лэмпарда была 4 миллиона фунтов в год — меньше, чем у Сарри или Конте.

И на первый взгляд, решение об отставке вполне логичное. «Челси» сейчас занимает 9-е место в таблице, на 11 очков отставая от лидера — «Манчестер Юнайтед». При том что летом клуб потратил на трансферы больше всех в Европе — 247,2 миллиона евро.

5 декабря «синие» на своем поле обыграли «Лидс» (3:1) и на какое-то время возглавили таблицу. Однако в следующих восьми турах «Челси» набрал только семь очков — две победы, ничья и пять поражений. Причем выигрыш у идущего в зоне вылета «Фулхэма» в прошлые выходные (1:0) получился откровенно вымученным, хотя соперник больше тайма был в меньшинстве. Однако затем случилось безвольное и безнадежное поражение от «Лестера» — 0:2. Таких слабых результатов в «Челси» не прощают никому — даже клубным легендам и лучшим бомбардирам в истории. Тем более что по количеству очков в среднем за матч (1,67 очка за игру) Лэмпард — худший тренер «синих» в эпоху премьер-лиги, не считая тех, кто только исполнял обязанности.

Впрочем, дело не только в них. Авторитетное издание The Athletic уже опубликовало несколько важных инсайдов, из которых следует, что у Лэмпарда были далеко не лучшие отношения с директором «синих» Мариной Грановской. Причем претензии были взаимными. Так, в «Челси» были недовольны, что тренер зачехлил Кепу Аррисабалагу, за которого летом 2018-го заплатили рекордные 80 миллионов евро. Да, испанец откровенно не выручал, но в клубе считали, что Лэмпард должен был поработать с ним в плане психологии и дать ему еще шанс. Беспокоила Грановскую и форма Тимо Вернера и Кая Хаверца — двух главных летних приобретений (130 миллионов евро за двоих), которые должны были стать ключевыми фигурами нового проекта.

В свою очередь, Лэмпард хотел, чтобы «Челси» еще в прошлом январе вышел на рынок — как только апелляция клуба была удовлетворена и запрет на трансферы был снят. А из шести летних новичков только один — Бен Чилуэлл — был стопроцентной креатурой тренера. Он настаивал на покупке Деклана Райса из «Вест Хэма» — однако Грановская и другие директоры относились к этой идее с сомнением, учитывая, что хавбека в свое время отчислили из академии «Челси».

Кроме того, инсайды The Athletic говорят о том, что, помимо сложных отношений с Грановской, Лэмпард утратил контроль над раздевалкой. Футболистам не нравилось, что тренер несколько раз публично обвинил их в недостатке характера и желания. Так было, например, после поражения от «Арсенала» (1:3) 26 декабря.

«Я беру на себя ответственность, но ее должны взять на себя и футболисты. Если вы выходите и играете на 60-70% возможностей, вы не выиграете ни одного матча в премьер-лиге. Поэтому я зол на футболистов. Было слишком много лени. Дело не в тактике или схеме. Иногда нужно просто бегать. Ускоряться. Страховать партнера по команде. В следующих матчах нужно это показать, я жду этого», — говорил тогда Лэмпард.

При этом, по словам источников The Athletic, некоторым игрокам не нравилось, что тренер давал недостаточно четкие тактические указания, а кроме того, почти не общался с игроками — о последнем факте говорят и другие английские медиа.

Понятно, что те, кто не играют или играют мало, будут недовольны, это обычное дело. А у «Челси» к тому же был явно перегруженный состав — например, сразу три левых защитника: Чилуэлл, Эмерсон и Маркос Алонсо. Но важнейшая часть работы тренера — разрешать такие ситуации и находить ко всем подход. Лэмпард с этим, очевидно, не справился.

Отставка казалась неминуемой еще после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) 3 января, а неудача с «Лестером» стала последней каплей. Как говорят, Роман Абрамович был очень зол, и уже на следующее утро началась активная работа по поиску нового тренера.

Вроде бы все логично и вполне в традициях «Челси», где не принято церемониться с тренерами. С другой стороны, есть пример «Ливерпуля», где в свой первый полноценный сезон Юрген Клопп занял только 4-е место, на 17 очков отстав от чемпиона — им как раз стали «синие» во главе с Конте. На следующий год «Ливерпуль» снова стал 4-м, отстав от первого места на 25 очков. Но боссы «красных» потерпели и дали немцу время и средства, чтобы построить свою команду. Садио Мане (41,2 миллиона евро), Джорджиньо Вайналдум (27,5), Мо Салах (42), Виргил ван Дейк (84,65), Алекс Окслейд-Чемберлен (38), Алиссон (62,5), Наби Кейта (60), Фабинью (45) — все они появились в «Ливерпуле» именно при Клоппе, и паззл сложился.

Увольнение Уле Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» несколько раз казалось неминуемым — но на третий год работы норвежец сделал из «дьяволов» претендентов на титул, хотя до сих пор вопросов к нему хватает.

Лэмпард принял «Челси» в сложный период — запрет на трансферы, затем ковидная свистопляска. Вернул «синих» в Лигу чемпионов. Ввел в состав воспитанников академии — Мэйсона Маунта, Риза Джеймса, Тэмми Эбрахама. Говорить, что все плохо, было бы неправильно. Но в какой-то момент что-то пошло не так, а в «Челси» не принято давать времени на раскачку.

На посту главного тренера Лэмпарда сменит Томас Тухель, в декабре покинувший «ПСЖ». Боссы «синих» в первую очередь смотрели именно на немецкий рынок — во многом из-за Вернера и Хаверца. Был запрос в «Лейпциг» по поводу Юлиана Нагельсманна, но там сразу пошли в отказ. А 47-летний Тухель долго думать не стал — в «Челси» два раза не зовут.

Хотя сейчас сложно представить, что сотрудничество продлится долго. Тут и история тренеров в «Челси», и непростой характер самого Тухеля, который конфликтовал с руководством и в Дортмунде, и в Париже, покинув и «Боруссию», и «ПСЖ» с налетом скандала.