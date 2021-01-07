Дубль Месси вывел «Барсу» на третье место

«Барселона» одержала яркую победу в Бильбао (3:2), а героями матча стали два футболиста каталонцев — Лионель Месси и Педри.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Атлетик» — «Барселона» — 2:3 (1:2)

Голы: Иньяки Уильямс, 3 (1:0). Педри, 14 (1:1). Месси, 38 (1:2). Месси, 62 (1:3). Икер Муниаин, 90 (2:3).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Беренгер, 67), Берчиче (Баленсиага, 32), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Венседор, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Педри.

Предупреждения: Весга, 27. Лангле, 57. Дани Гарсия, 70.

Судья: дель Серро Гранде.

6 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

В первый же день нового года фамилия Месси оказалась в заголовках самых популярных спортивных новостей. Для этого Лео даже не потребовалось выходить на поле — 1 января он получил возможность официально вести переговоры с другими клубами. И теперь дня не проходит, чтобы нескончаемый сериал не получил продолжения.

Самый свежий слух, например, затронул капитанов двух испанских грандов — «Реала» и «Барселоны». Серхио Рамос якобы в разговоре с президентом мадридцев Флорентино Пересом отказался подписать предложенный ему новый контракт. Причина — интерес «ПСЖ», представители которого сообщили защитнику, что хотят строить команду, в которой тот будет играть вместе с Месси.

He's got a brace! ???



And now Messi is amongst #LaLigaSantander's TOP goalscorers this season! ?



? Iago Aspas

? Gerard Moreno

? Luis Su?rez

? LEO MESSI pic.twitter.com/LELLB3CVTN — LaLiga English (@LaLigaEN) January 6, 2021

Естественно, все сразу вспомнили соотечественника каталонской «десятки» Маурисио Покеттино, который на днях возглавил парижский клуб, а также его давнюю мечту когда-нибудь поработать с Лео. Только кажется, что никакой смены клуба не будет, и Месси останется в «Барсе». Это его родной дом, где он счастлив. Зона комфорта, в том числе и для семьи.

Наконец, он по-прежнему вожак сине-гранатовой стаи, где постепенно наливаются силой новые звездочки, которых капитан с удовольствием берет под крыло. Так было с Ансу Фати, который сейчас залечивает травму, опережая изначально определенный медиками график восстановления. Теперь Месси столь же трогательно опекает 18-летнего Педри. Точно также самого аргентинца много лет назад в его первых матчах на «Камп Ноу» поддерживали звезды «Барсы» во главе с Роналдинью.

?Best chance of keeping Messi at Bar?a, is an 18 year old kid called Pedri.



CONNECTION ? pic.twitter.com/ZQpP3mwh70 — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn10) January 6, 2021

Возможно, это преувеличение, но порой кажется, что в лице Педри капитан видит наследника тех, кто определял лицо команды в ее золотую пору. В хрупком на вид юноше есть что-то от Иньесты и Хави. Тончайшее понимание игры, техника, нестандартные ходы и колоссальная уверенность в себе, позволяющая принимать на поле смелые и неординарные решения.

В Бильбао, где «Барса» пропустила уже на 3-й минуте, Педри и Месси стали главными творцами победы сине-гранатовых.

Второй гол гостей — произведение искусства. Лео отдал передачу к штрафной и рванул за спину партнеру, который выдержал идеальную паузу и исполнил поистине гениальный пас пяткой. Голкипер «Атлетика» Унаи Симон оказался отыгран, словно в хоккее, полностью открыв ближний угол, промахнуться мимо которого было невозможно. И ведь очень похожий гол в этом сезоне уже был!

You know it's a goal when pedri backheels it to Messi ? pic.twitter.com/fw6oIgkk5b — Bar?a Worldwide (@BarcaWorldwide) January 6, 2021

До этого Педри еще и сравнял счет, забив не совсем типичный для себя гол головой, когда де Йонг достал у линии поля вроде бы безнадежный мяч и вернул его в площадь ворот. В итоге неудачно начавшаяся для каталонцев игра перевернулась и шла уже по сценарию Роналда Кумана. Да, в концовке Месси обрезал свою команду, и эта ошибка обернулась голом Муниаина, только к тому времени исход встречи уже не вызывал сомнений.

До этого Лео забил с передачи Гризманна и сделал первый для игроков «Барселоны» дубль на перестроенном стадионе «Сан-Мамес». На старой арене в Бильбао в прошлый раз подобное удавалось каталонцам еще в апреле 2002 года, когда отличился другой аргентинец — Хавьер Савиола. Если бы не штанга, у Месси получились бы хет-трик и единоличное лидерство в списке лучших снайперов ла лиги. Но и без этого 2021-й начался для капитана сине-гранатовых почти идеально. Только он и Криштиану Роналду забивают в чемпионатах «большой пятерки» ежегодно на протяжении семнадцати лет, а в таблице «Барса» уже третья.